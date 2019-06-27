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Ураган в Києві: попадали дерева, зірвало дахи, місто стоїть в заторах, фото — Ракурс

Ураган в Києві: попадали дерева, зірвало дахи, місто стоїть в заторах (ФОТО, ВІДЕО)

27 чер 2019, 12:56
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На Київ опівдні 27 червня налетів ураган. Внаслідок стихії падають дерева, зриваються дахи, на дорогах утворилися затори.

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У столиці триває злива, а синоптики прогнозують, що гроза може дошкуляти до кінця дня. У районі Виноградар із будівлі вітер зірвав дах. Момент надзвичайної події вдалося зняти на смартфон киянам, які спостерігали за ураганом в столиці.

Негода спричинила й затори внаслідок повалених на проїжджу частину дерев. Користувачі Фейсбук повідомляють про значний затор від кінцевої зупинки швидкісного трамваю до шпалерного ринку на Кільцевій дорозі (у бік Академмістечка). Дерево, що впало на дорогу, обмежило проїзду транспорту.

Ураган в Києві: попадали дерева, зірвало дахи, місто стоїть в заторах, фото — РБК

Пориви вітру та шквали 25−28 м/с (ІІ рівень небезпечності), град — таким є прогноз Гідрометцентру, оприлюднений на сайті КМДА.

Ураган в Києві: попадали дерева, зірвало дахи, місто стоїть в заторах, фото — РБК

Cиноптик Наталка Діденко у Фейсбук повідомляла, що в Україну з Балтії йде циклон Otto, який принесе з собою дощі та грози.

Джерело: Ракурс


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