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Ракурс
«Голос» відкликав кандидата в нардепи. Фото: Голос Змін

Позачергові вибори: партія «Голос» відкликала ще одного претендента в депутати Ради

27 чер 2019, 12:44
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Партія «Голос», яка бере участь у позачергових парламентських виборах, відкликала кандидата у народні депутати в одномандатному окрузі № 121 Львівської області Дмитра Огньова.

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Номінаційний комітет прийняв таке рішення після того, як до партії звернулася низка журналістів-розслідувачів та активістів. Про це 27 червня повідомила прес-служба «Голосу».

Результати внутрішнього розслідування та дії Дмитра Огньова дали підстави стверджувати, що кандидат схильний ставити особистий інтерес вище результату командної роботи. Це прямо суперечить одному з дев’яти критеріїв, які партія висуває до своїх кандидатів-мажоритарників, — зазначили в прес-службі партії.

Раніше журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» та «Українського радіо» викрили його зв’язок із народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка» Глібом Загорієм. Цей політик є співвласником фармацевтичної компанії «Дарниця» та регулярно фігурує у журналістських розслідуваннях.

Розслідувачі встановили, що Огньов зареєстрований в одній квартирі з Загорієм. Виявилося, що дружина Дмитра Огньова — Наталія — є сестрою Загорія. Жінка теж має частку в бізнесі Загоріїв та є співвласником контрольного пакету акцій підприємства «Дарниця». Антикорупціонери викрили законодавчі спроби депутата Загорія завадити запровадженню в Україні системи закупівель ліків через міжнародні організації. Відповідний законопроект міг би дозволити уникнути розкрадання коштів на тендерах.

Нагадаємо, 12 червня заснована Святославом Вакарчуком партія «Голос» виключила двох претендентів на депутатські мандати. Їх викреслили з переліку кандидатів в одномандатних округах через невідповідність критеріям.

Джерело: Ракурс


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