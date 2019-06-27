Мера Василькова відсторонено від посади через підкуп виборців. Фото: mu.in.ua

https://racurs.ua/ua/n123678-mera-vasylkova-vidstoroneno-vid-posady-cherez-pidkup-vyborciv.html

Ракурс

Володимир Сабадаш, мер Василькова, відсторонений від посади за рішенням Печерського райсуду Києва.

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Сабадаша запідозрили у підкупі виборців під час президентських виборів 2019 року, повідомляє сьогодні прес-служба Національної поліції.

У квітні цього року поліція почала кримінальне провадження за фактом підкупу виборців. Як з’ясувалося, в рамках міської бюджетної програми «Турбота», яка проводилася в інтересах одного з кандидатів у президенти, людям роздавали по 1 тис. грн.

Заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цурікідзе наголосив, що застосована міра у виді зняття з посади мера Василькова стане на майбутніх виборах застереженням від порушення закону для всіх інших громадян.

Також суд заборонив Сабадашу залишати межі Василькова, зобов’язав його повідомляти правоохоронцям про зміну місця проживання й утриматися від спілкування зі свідками у справі.

Нагадаємо, 19 квітня Генеральна прокуратура повідомила меру Василькова про підозру в розтраті держкоштів з метою підкупу виборців. Під час слідства правоохоронні органи виявили докази розтрати бюджетних коштів, а також приховування документів.