Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Уряд відсторонив від посади голову Держрезерву. Фото: Facebook

Уряд відсторонив від посади голову Держрезерву

27 чер 2019, 12:04
999

Голова Державного агентства резерву Вадим Мосійчук відсторонений від виконання своїх повноважень на період здійснення дисциплінарного провадження. Таке рішення було ухвалено вчора на засіданні уряду.

Loading...

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило факти недостовірного декларування головою Держрезерву. Зокрема, йдеться про відсутність у його декларації інформації щодо фінансових зобов’язань перед банком за договором іпотеки.

У свою чергу в прес-службі Держрезерву сьогодні повідомили, що це вже третя спроба усунути Мосійчука від виконання обов’язків за майже чотири роки його перебування на посаді.

Сам Мосійчук заявляє, що перед засіданням уряду йому не надали можливості пояснити ситуацію. Також, за його словами, була відсутня реакція прем‘єр-міністра на лист і прохання втрутитися.

Мосійчук планує звернутися до суду. Він також заявив, що за чотири роки його роботи у Держрезерві неодноразово відбувалися перевірки й обшуки, а також здійснювався тиск на нього особисто та його родину.

Нагадаємо, що у вересні 2018 року прокуратура вимагала звільнення глави Держрезерву й призначення йому нічного домашнього арешту з носінням електронного браслета контролю.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Шторм у Києві: кияни публікують у мережі наслідки негоди (ФОТО, ВІДЕО)

Фото та відео наслідків потужного урагану, який сьогодні налетів на українську столицю, почали з’являтися в соціальних мережах. Дерева падали на автомобілі та будинки, буревій зривав дахи та руйнував біл-борди

Новини України
14:53

Бойовики ЛДНР передадуть Україні чотирьох полонених: названі імена

Передати Україні чотирьох полонених вирішили представники проросійських терористичних організацій Луганська народна республіка та Донецька народна республіка. Полонених передадуть українській стороні 29 червня

Новини України
14:16
Новини партнерів
Загрузка...