Уряд відсторонив від посади голову Держрезерву. Фото: Facebook

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Голова Державного агентства резерву Вадим Мосійчук відсторонений від виконання своїх повноважень на період здійснення дисциплінарного провадження. Таке рішення було ухвалено вчора на засіданні уряду.

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Національне агентство з питань запобігання корупції виявило факти недостовірного декларування головою Держрезерву. Зокрема, йдеться про відсутність у його декларації інформації щодо фінансових зобов’язань перед банком за договором іпотеки.

У свою чергу в прес-службі Держрезерву сьогодні повідомили, що це вже третя спроба усунути Мосійчука від виконання обов’язків за майже чотири роки його перебування на посаді.

Сам Мосійчук заявляє, що перед засіданням уряду йому не надали можливості пояснити ситуацію. Також, за його словами, була відсутня реакція прем‘єр-міністра на лист і прохання втрутитися.

Мосійчук планує звернутися до суду. Він також заявив, що за чотири роки його роботи у Держрезерві неодноразово відбувалися перевірки й обшуки, а також здійснювався тиск на нього особисто та його родину.

Нагадаємо, що у вересні 2018 року прокуратура вимагала звільнення глави Держрезерву й призначення йому нічного домашнього арешту з носінням електронного браслета контролю.