Призначення в СБУ: Зеленський звільнив трьох керівників Служби безпеки і призначив керівника Антитерористичного центру, фото — АП

https://racurs.ua/ua/n123675-zelenskyy-zvilnyv-troh-kerivnykiv-v-sbu-i-pryznachyv-kerivnyka-antyterorystychnogo-centru.html

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Президент України Володимир Зеленський 27 червня звільнив трьох високопосадовців Служби безпеки України і призначив нового керівника Антитерористичного центру СБУ.

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Зокрема, в указах № 459/2019, № 460/2019 та № 461/2019 повідомляється про звільнення Олександра Климчука з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, Данила Доценка з посади начальника Департаменту захисту національної державності та Максима Ємел'яненка з посади начальника Департаменту оперативно-технічних заходів СБУ.

Натомість в інших указах йдеться про призначення Руслана Баранецького керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України і першим заступником голови СБУ.

Баранецький раніше працював на посаді керівника управління внутрішньої та власної безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби України. У 2014 році його нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня, а в 2015 році Баранецький отримав звання генерал-майора.

Нагадаємо, що одним з перших кадрових рішень Зеленського стало призначення 21 травня на посаду першого заступника глави СБУ Івана Баканова — голови партії «Слуга народу», юриста «Кварталу 95». Василь Грицак пішов у відпустку, й Баканов керує СБУ у статусі виконуючого обов’язки.

Баканову присвоїли звання лейтенанта, щоб надати допуск до державної таємниці. Згідно із законодавством, очолювати СБУ може цивільна особа, проте посади заступників глави відомства повинні займати офіцери. Баканов в армії не служив і військову кафедру при вищому навчальному закладі не закінчував.