Назначения в СБУ: Зеленский уволил трех руководителей Службы безопасности и назначил руководителя Антитеррористического центра

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Президент Украины Владимир Зеленский 27 июня уволил трех чиновников Службы безопасности Украины и назначил нового руководителя Антитеррористического центра СБУ.

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В частности, в указах № 459/2019, № 460/2019 и № 461/2019 сообщается об увольнении Александра Климчука с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, Данила Доценко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности и Максима Емельяненко с должности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ.

В других указах говорится о назначении Руслана Баранецкого руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины и первым заместителем председателя СБУ.

Баранецкий ранее работал в должности руководителя управления внутренней и собственной безопасности Администрации Государственной пограничной службы Украины. В 2014 году его наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени, а в 2015 году Баранецкий стал генерал-майором.

Напомним, что одним из первых кадровых решений Зеленского стало назначение 21 мая на должность первого заместителя главы СБУ Ивана Баканова — председателя партии «Слуга народа», юриста «Квартала 95». Василий Грицак ушел в отпуск, Баканов руководит СБУ в статусе исполняющего обязанности.

Баканову присвоили звание лейтенанта, чтобы предоставить допуск к государственной тайне. Согласно законодательству, возглавлять СБУ может гражданское лицо, однако должности заместителей главы ведомства должны занимать офицеры. Баканов в армии не служил и военную кафедру при высшем учебном заведении не заканчивал.