Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Взрывы на арсеналах: США профинансируют строительство хранилищ в Украине, фото — На самом деле

США профинансируют на 4 млн долл. строительство хранилищ на арсеналах в Украине

27 июн 2019, 11:32
999

В Соединенных Штатах подписан меморандум, согласно условиям которого Государственный департамент США подтвердил выделение неправительственной организации «The Halo Trust» 4 млн долл. для строительства хранилищ на арсеналах в Украине.

Loading...

Пресс-служба Министерства обороны Украины 27 июня, сообщила, что 7 мая ведомство договорилось о сотрудничестве с неправительственной организацией «The Halo Trust» относительно сооружения хранилищ на арсеналах, базах и складах хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины. Именно этой организации Госдеп выделяет 4 млн долл.

Минобороны и «The Halo Trust» будут реализовывать пилотный проект. Его финансируют исключительно за счет донора — Государственного департамента США. Меморандум о выделении средств подписали 25 июня во время очередного заседания Рабочей группы по вопросам нераспространения и экспертного контроля в Вашингтоне.

Напомним, что в течение 2014−2018 годов в Украине произошло несколько чрезвычайных происшествий на военных складах. Осенью 2018 года после взрывов на арсенале под Ичней министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что 75 военных, в том числе более 20 генералов, привлечены к ответственности за взрывы на военных складах. По его словам, большинство арсеналов должны были закрыться еще в 2014 году из-за проблем с финансированием, а на их восстановление нужны «сумасшедшие деньги».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Зеленский уволил трех руководителей в СБУ и назначил руководителя Антитеррористического центра

Президент Украины Владимир Зеленский совершил очередные кадровые изменения в СБУ. Глава государства уволил трех высокопоставленных чиновников Службы безопасности и назначил нового руководителя Антитеррористического центра

Новости Украины
11:59
Новости партнеров
Загрузка...