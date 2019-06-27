Взрывы на арсеналах: США профинансируют строительство хранилищ в Украине, фото — На самом деле

https://racurs.ua/n123674-ssha-profinansiruut-na-4-mln-doll-stroitelstvo-hranilisch-na-arsenalah-v-ukraine.html

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В Соединенных Штатах подписан меморандум, согласно условиям которого Государственный департамент США подтвердил выделение неправительственной организации «The Halo Trust» 4 млн долл. для строительства хранилищ на арсеналах в Украине.

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Пресс-служба Министерства обороны Украины 27 июня, сообщила, что 7 мая ведомство договорилось о сотрудничестве с неправительственной организацией «The Halo Trust» относительно сооружения хранилищ на арсеналах, базах и складах хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины. Именно этой организации Госдеп выделяет 4 млн долл.

Минобороны и «The Halo Trust» будут реализовывать пилотный проект. Его финансируют исключительно за счет донора — Государственного департамента США. Меморандум о выделении средств подписали 25 июня во время очередного заседания Рабочей группы по вопросам нераспространения и экспертного контроля в Вашингтоне.

Напомним, что в течение 2014−2018 годов в Украине произошло несколько чрезвычайных происшествий на военных складах. Осенью 2018 года после взрывов на арсенале под Ичней министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что 75 военных, в том числе более 20 генералов, привлечены к ответственности за взрывы на военных складах. По его словам, большинство арсеналов должны были закрыться еще в 2014 году из-за проблем с финансированием, а на их восстановление нужны «сумасшедшие деньги».