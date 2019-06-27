Вибухи на арсеналах: США профінансують будівництво сховищ в Україні, фото — Насправді

https://racurs.ua/ua/n123674-ssha-profinansuut-na-4-mln-dol-budivnyctvo-shovysch-na-arsenalah-v-ukrayini.html

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У Сполучених Штатах підписано меморандум, відповідно до умов якого Державний департамент США підтвердив виділення неурядовій організації «The Halo Trust» 4 млн дол. для будівництва сховищ на арсеналах в Україні.

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Прес-служба Міністерства оборони України 27 червня повідомила, що 7 травня відомство домовилося про співпрацю із неурядовою організацією «The Halo Trust» щодо побудови сховищ на арсеналах, базах та складах зберігання боєприпасів Збройних сил України. Саме цій організації Держдеп виділяє 4 млн дол.

Міноборони та «The Halo Trust» реалізуватимуть пілотний проект. Його фінансуватимуть виключно за рахунок донора — Державного департаменту США. Меморандум про виділення коштів підписали 25 червня під час чергового засідання Робочої групи з питань нерозповсюдження та експертного контролю у Вашингтоні.

Нагадаємо, що впродовж 2014−2018 років в Україні сталося декілька надзвичайних подій на військових складах. Восени 2018 року після вибухів на арсеналі під Ічнею міністр оборони України Степан Полторак розповів, що 75 військових, зокрема понад 20 генералів, притягнуті до відповідальності за вибухи на військових складах. За його словами, більшість арсеналів мали б закритися ще у 2014 році через проблеми з фінансуванням, а на їхнє відновлення потрібні «шалені гроші».