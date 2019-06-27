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Ракурс
Шулявський міст: НАБУ заявило про змову учасників тендеру на ремонт. Фото: Погляд

Шулявський міст: НАБУ заявило про змову учасників тендеру на ремонт

27 чер 2019, 11:13
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Шулявський міст у Києві наразі закрито на ремонт, навколо якого вже виник скандал: стало відомо про змову двох компаній-учасниць тендерних закупівель будівельних послуг для трьох столичних об'єктів, у тому числі й вказаного мосту.

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Дві компанії змовилися між собою і спотворили результати закупівель, заявили у прес-службі Національного антикорупційного бюро України.

Детективи НАБУ виявили порушення законодавства в рамках досудового розслідування можливих зловживань під час реконструкції Шулявського мосту. Зокрема, йдеться про можливий зв’язок між компаніями «Північно-український будівельний альянс» та «Спецбуд-Плюс», які беруть участь у тендері.

Здобуту інформацію про спотворення результатів тендеру бюро передало до Антимонопольного комітету України. Згодом київське територіальне відділення АМКУ під час власного розслідування підтвердило факт змови вказаних компаній у випадку з Шулявським мостом.

Тепер ці дві компанії зобов’язані сплатити штраф на загальну суму майже 262 млн грн. Окрім цього, змовникам заборонили брати участь у публічних закупівлях на найближчі три роки.

Нагадаємо, наразі в Києві ремонтують Шулявський міст, який частково обвалився кілька років тому. В 2017 році відбувся конкурс проектів із реконструкції мосту.

Джерело: Ракурс


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