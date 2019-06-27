Шулявский мост: НАБУ заявило о сговоре участников тендера на ремонт. Фото: Погляд

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Ракурс

Шулявский мост в Киеве сейчас закрыт на ремонт, вокруг которого уже возник скандал: стало известно о сговоре двух компаний-участниц тендерных закупок строительных услуг для трех столичных объектов, в том числе и указанного моста.

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Две компании сговорились между собой и исказили результаты закупок, заявили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Детективы НАБУ выявили нарушения законодательства в рамках досудебного расследования возможных злоупотреблений при реконструкции Шулявского моста. В частности, речь идет о возможной связи между компаниями «Северо-украинский строительный альянс» и «Спецстрой-Плюс», которые участвуют в тендере.

Полученную информацию об искажении результатов тендера бюро передало в Антимонопольный комитет Украины. Впоследствии киевское территориальное отделение АМКУ в ходе собственного расследования подтвердило факт сговора указанных компаний в случае с Шулявским мостом.

Теперь эти две компании обязаны уплатить штраф на общую сумму почти 262 млн грн. Кроме этого, им запретили участвовать в публичных закупках ближайшие три года.

Напомним, сейчас в Киеве ремонтируют Шулявский мост, который частично обвалился несколько лет назад. В 2017 году состоялся конкурс проектов по реконструкции моста.