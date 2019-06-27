Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: Getty Images

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В торговой войне Соединенных Штатов Америки и Китая будет взята пауза.

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Вашингтон и Пекин предварительно договорились о перемирии в торговом споре. Глава США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин планируют обсудить вопросы торговых отношений на саммите G20 в японской Осаке. Об этом сообщили South China Morning Post и Politicо со ссылкой на источники.

Издания пишут, что заявление о перемирии стороны объявят на ближайших выходных. Эта договоренность позволит отложить планы США по утверждению новых пошлин на китайскую продукцию до 25% еще на 300 млрд долл.

Американская газета отмечает, что ранее глава администрации Дональда Трампа предупреждал, что Вашингтон введет новые пошлины на китайские товары, если Си Цзиньпин откажется приезжать на саммит «Большой двадцатки».

Однако реальность такова, что президент Трамп всегда может поменять свое мнение. Но перемирие, кажется, достигнуто, — цитирует Politico источник.

Напомним, в мае США повысили пошлины на китайские товары с 10% до 25%. В июне к Трампу обратились более 600 компаний, среди которых крупнейшие мировые ритейлеры Walmart и Target.

Предприниматели заявили, что дальнейшее развитие торгового спора не отвечает интересам страны, а из-за конфликта обе стороны только проигрывают. Компании уверены, что из-за торговой войны расходы каждой американской семьи вырастут почти на 2 тыс. дол. на год.