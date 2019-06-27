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Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: Getty Images

Вашингтон та Пекін попередньо домовилися узяти паузу у торговельній суперечці — ЗМІ

27 чер 2019, 11:12
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У торговельній війні Сполучених Штатів Америки та Китаю буде взято паузу.

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Вашингтон та Пекін попередньо домовилися щодо перемир’я у торговельній суперечці. Глава США Дональд Трамп та лідер КНР Сі Цзіньпін планують обговорити питання торговельних відносин на саміті G20 в японській Осаці. Про це повідомили South China Morning Post та Politicо з посиланням на джерела.

Видання пишуть, що заяву про перемир’я сторони оголосять на найближчих вихідних. Ця домовленість дозволить відкласти плани США по затвердженню нових мит на китайську продукцію до 25% ще на 300 млрд дол.

Американська газета зазначає, що раніше глава адміністрації Дональда Трампа попереджав, що Вашингтон введе нові мита на китайські товари, якщо Сі Цзіньпін відмовиться приїжджати на саміт «Великої двадцятки».

Однак реальність така, що президент Трамп завжди може поміняти свою думку. Але перемир’я, здається, досягнуто, — цитує Politico джерело.

Нагадаємо, в травні США підвищили мита на китайські товари з 10% до 25%. У червні до Трампа звернулися понад 600 компаній, серед яких найбільші світові рітейлери Walmart і Target.

Підприємці заявили, що подальший розвиток торгового спору не відповідає інтересам країни, а через конфлікт обидві сторони тільки програють. Компанії впевнені, що через торговельну війну витрати кожної американської сім’ї зростуть майже на 2 тис. дол. на рік.


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