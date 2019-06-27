Криптовалюта біткоїн різко подешевшала

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Ракурс

Користувачі платформ, на яких котуються криптовалюти Coinbase і BitMEX, зіткнулися з перебоями на тлі різкого падіння біткоїна.

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На тлі падіння ціни біткоїна більш ніж на 1,7 тис. дол. впродовж 15 хвилин користувачі платформ Coinbase і BitMEX зіткнулися з серйозними перебоями.

Так, в ніч з 26 по 27 червня цифрове золото впевнено мчало до позначки 14 тис. Однак в якийсь момент стрімке зростання змінилося вражаючим падінням нижче позначки 12 тис. Станом на 10.00 27 червня курс біткоїна складає 12,3 тис. дол.

Як повідомляє CoinDesk, на тлі надзвичайного сплеску невизначеності на ринку на деякий час пішла в офлайн біржа Coinbase. Також були недоступні мобільні додатки Coinbase та API. Через деякий час платформа й інші сервіси повернулися до роботи. Також деякий час був недоступним популярний в США трейдинговий додаток Robinhood.

Як відзначає аналітик Джозеф Янг, напередодні обсяг торгів на BitMEX досяг 11 млрд дол., але деякі аналітики вказували на високу ймовірність корекції курсу біткоїна до 10 тис. дол.

Учора «Ракурс» повідомляв, що вартість біткоїна вперше за півтора року перевищила 12 тис. дол. Курс провідної криптовалюти досягнув позначок січня 2018 року. Біткоїн стрімко зростав із початку весни цього року.