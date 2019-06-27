Криптовалюта биткоин резко подешевела

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Ракурс

Пользователи платформ, на которых котируются криптовалюты Coinbase и BitMEX, столкнулись с перебоями на фоне резкого падения биткоина.

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На фоне падения цены биткоина более чем на 1,7 тыс. долл. в течение 15 минут пользователи платформ Coinbase и BitMEX столкнулись с серьезными перебоями.

Так, в ночь с 26 по 27 июня цифровое золото уверенно мчалось к отметке 14 тыс. Однако в какой-то момент стремительный рост изменился впечатляющим падением ниже отметки 12 тыс.

Как сообщает CoinDesk, на фоне чрезвычайного всплеска неопределенности на рынке на некоторое время ушла в офлайн биржа Coinbase. Также были недоступны мобильные приложения Coinbase и API. Через некоторое время платформа и другие сервисы вернулись к работе. Также некоторое время было недоступным популярное в США трейдинговое приложение Robinhood.

Как отмечает аналитик Джозеф Янг, накануне объем торгов на BitMEX достиг 11 млрд долл., но некоторые аналитики указывали на высокую вероятность коррекции курса биткоина до 10 тыс. долл.

Вчера «Ракурс» сообщал, что стоимость биткоина впервые за полтора года превысила 12 тыс. Долл. Курс ведущей криптовалюта достиг отметок января 2018 года. Биткоин стремительно рос с начала весны этого года.