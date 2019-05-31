Криптовалюта биткоин признана бесполезной. Фото: gagadget.com

https://racurs.ua/n122625-bitkoin-bespolezen-bloomberg.html

Ракурс

Криптовалюта биткоин (Bitcoin) в последнее время подорожала, но ее все равно никто не использует в качестве платежного средства. Этой валютой за первые четыре месяца 2019 года совершено всего 1,3% покупок от общего числа транзакций.

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Во время стремительного взлета криптовалют на рынке в конце 2017 года на торговую активность биткоина приходилось 1,5%. Таким образом за последние два года в ситуации с использованием криптовалюты фактически ничего не изменилось, что свидетельствует о ее бесполезности, сообщает Bloomberg.

При этом, как показывают исследования нью-йоркского блокчейн-стартапа Chainalysis, экономическая активность валюты по-прежнему остается самой высокой на биржевых торгах. Это говорит о том, что биткоин используют для спекуляций.

Курс биткоина сейчас достиг своего пика за последний год. Его цена составляет 8,9 тыс. долл.

Рост на конец мая продемонстрировали и другие криптовалюты. Например, Ethereum подорожала на 7,7%, Litecoin — на 12,5%, XRP — 6,5%, а Bitcoin Cash — 8,5%.

Биткоин с ноября по декабрь 2017 года вырос с 8 тыс. долл. до 20 тыс. Но уже к маю 2018 года его цена вернулась к отметке 7,5−8 тыс. долл. В декабре прошлого года криптовалюта достигла годового минимума, опустившись до 3,2 тыс. долл.