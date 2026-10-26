Курс доллара в Украине побил новый рекорд. Фото:

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Ракурс

Новий рекордний курс американського долара в Україні встановив НБУ.

У вівторок, 27 жовтня, вартість однієї грошової одиниці США буде закріплена на рівні 45,53 грн. Валюта зросла на 33 коп. у порівнянні з попереднім днем, 26 жовтня. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Також в Україні подорожчало євро. Завтра вартість цієї грошової одиниці становитиме 50,95 грн. Це на 38 коп. більше, ніж було у попередній банківський день.

Загалом за останній рік вартість долара США в Україні зросла 3,54 грн. Так, 27 жовтня 2025 року курс був закріплений на рівні 41,99 грн. Євро подорожчало на 2,19 грн. Рік тому цей курс становив 48,76 грн.

Нагадаємо, у січні курс гривні до долара сім разів за місяць оновлював історичні рекорди. Зокрема, завтра, 16 січня вартість грошової одиниці США зросла до 43,39 грн.