Ракурс
Курс долара знову зріс

Курс долара всьоме за січень встановив історичний максимум

15 січ 2026, 20:02
Курс гривні до долара завтра, 16 січня, зросте до 43,39 грн (станом на 15 січня курс становив 43,12 грн).

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України.

Таким чином, курс долара вже всьоме за січень оновить історичний максимум.

До цього рекордні показники курс американської валюти до гривні були зафіксовані:

  • 6 січня — 42,42 грн;
  • 7 січня — 42,56 грн;
  • 8 січня — 42,71 грн;
  • 9 січня — 42,99 грн;
  • 12 січня — 43,07 грн;
  • 13 січня — 43,25 грн.

Офіційний курс євро 16 січня становитиме 50,43 грн (станом на 15 січня — 50,26 грн). Історичний максимум курсу європейської валюти до гривні був встановлений 13 січня — 50,52 грн.

Інфографіка: НБУ

Джерело: Ракурс


