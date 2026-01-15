Курс доллара в седьмой раз за январь установил исторический максимум

Курс доллара снова вырос

https://racurs.ua/n211488-kurs-dollara-v-sedmoy-raz-za-yanvar-ustanovil-istoricheskiy-maksimum.html

Ракурс

Курс гривні до долара завтра, 16 січня, зросте до 43,39 грн (станом на 15 січня курс становив 43,12 грн).

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України.

Таким чином, курс долара вже всьоме за січень оновить історичний максимум.

До цього рекордні показники курсу американської валюти до гривні були зафіксовані:

6 січня — 42,42 грн;

7 січня — 42,56 грн;

8 січня — 42,71 грн;

9 січня — 42,99 грн;

12 січня — 43,07 грн;

13 січня — 43,25 грн.

Офіційний курс євро 16 січня становитиме 50,43 грн (станом на 15 січня — 50,26 грн). Історичний максимум курсу європейської валюти до гривні був встановлений 13 січня — 50,52 грн.