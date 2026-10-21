Компания «Укрпочта» анонсировала запуск собственного маркетплейса. Фото:

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Компанія «Укрпошта» анонсувала запуск власного маркетплейсу.

Інтернет-магазин «Укрпошта Маркет» із понад 10 млн товарів і безкоштовною доставкою по Україні створено спільно з Kasta. На майданчику буде представлено понад 10 млн товарів. Це продукти, побутова хімія, товари для дітей і домашніх тварин. Про це гендиректор компанії Ігор Смілянський 20 жовтня повідомив у Telegram.

За його словами, «Укрпошта Маркет» є суто ринковим проектом, який не отримує державних субсидій. Цей маркетплейс створили, щоб люди могли замовляти потрібні товари, коли через повітряні тривоги магазини поруч не працюють.

Ну, по-перше, це як питати: «Навіщо цукерки продаються на Укрпошті?» Це не ще один, а унікальний маркетплейс зі своїм конкретним позиціонуванням — дати можливість людям у будь-якому куточку України отримати все, що їм потрібно, навіть коли лунають тривоги, а магазини поруч не працюють, — зазначив Смілянський.

Також він запевнив, що це радше конкуренція магазинам, які поруч, бо кожен маркетплейс має свою нішу.

Замовити товари можна в застосунку «Укрпошта 2.0». Додаток потрібно оновити або завантажити.

Нагадаємо, в лютому «Укрпошта» отримала право забезпечити 100% бронювання військовозобов’язаних працівників. Це право підприємству надали, як об'єкту військової інфраструктури, бо «Укрпошта» має контракт з Міноборони на розповсюдження повісток.