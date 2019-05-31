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Криптовалюта біткоїн не стала значущою на ринку. Фото: gagadget.com

Біткоїн не став значущою валютою — Bloomberg

31 тра 2019, 17:29
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Криптовалюта біткоїн (Bitcoin) останнім часом подорожчала, але її все одно ніхто не використовує як платіжний засіб. Цією валютою за перші чотири місяці 2019 року сплачено всього 1,3% покупок від загальної кількості транзакцій.

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Під час стрімкого злету криптовалюти на ринку наприкінці 2017 року на торговельну активність біткоїна припадало 1,5%. Таким чином за останні два роки у ситуації з використанням криптовалюти фактично нічого не змінилося, повідомляє Bloomberg.

При цьому, як показують дослідження нью-йоркського блокчейн-стартапу Chainalysis, економічна активність валюти, як і раніше, залишається найвищою на біржових торгах. Це свідчить про те, що біткоїн використовують для спекуляцій.

Курс біткоїна наразі досяг свого піку за останній рік. Його ціна становить 8,9 тис. дол.

Зростання на кінець травня продемонстрували й інші криптовалюти. Наприклад, Ethereum подорожчала на 7,7%, Litecoin — на 12,5%, XRP — 6,5%, а Bitcoin Cash — 8,5%.

Біткоїн із листопада по грудень 2017 року зріс у ціні з 8 тис. дол. до 20 тис. Але вже до травня 2018 року його вартість повернулася до позначки 7,5−8 тис. дол. У грудні минулого року криптовалюта досягла річного мінімуму, впавши до 3,2 тис. дол.


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