Падіння рівня життя та висока інфляція: у Єврокомісії розповіли, до чого призведе штучний дефолт в Україніhttps://racurs.ua/ua/n122624-padinnya-rivnya-jyttya-ta-vysoka-inflyaciya-u-ievrokomisiyi-rozpovily-do-chogo-pryzvede.htmlРакурс
Проголошення Україною дефолту за зовнішніми зобов’язаннями матиме дуже високу ціну — прискорене зниження вартості активів, падіння рівня життя, високу інфляцію і відсутність інвестицій та доступу до зовнішніх кредитних грошей.
Про це в Брюсселі під час семінару, присвяченого економічному розвитку України, заявила директор з питань міжнародних економічних відносин і глобального управління Гендиректорату Єврокомісії з економічних та фінансових справ Єлена Флорес, відповідаючи на питання, які наслідки матиме для України запропоноване нещодавно олігархом Ігорем Коломойським оголошення дефолту, повідомляє «Укрінформ».
Все, що було досягнуто у минулі роки, буде зруйновано вже наступного дня, — зазначає Флорес.
До того ж, вона наголошує, що наразі, попри необхідність в цьому році виплачувати чималі зобов’язання за боргами, економічних підстав для оголошення Україною дефолту немає, тобто, таке рішення буде політичним.
Це буде сприйматися навіть гірше, — наголошує єврочиновник.
Нагадаємо, в нещодавньому інтерв’ю виданню Financial Times Коломойський закликав президента України Володимира Зеленського наслідувати приклад Греції та Аргентини й оголосити дефолт за зовнішнім боргом.