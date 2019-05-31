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Олігарх Ігор Коломойський нещодавно запропонував оголосити в Україні дефолт, фото: «Рідна Хмельниччина»

Падіння рівня життя та висока інфляція: у Єврокомісії розповіли, до чого призведе штучний дефолт в Україні

31 тра 2019, 17:23
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Проголошення Україною дефолту за зовнішніми зобов’язаннями матиме дуже високу ціну — прискорене зниження вартості активів, падіння рівня життя, високу інфляцію і відсутність інвестицій та доступу до зовнішніх кредитних грошей.

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Про це в Брюсселі під час семінару, присвяченого економічному розвитку України, заявила директор з питань міжнародних економічних відносин і глобального управління Гендиректорату Єврокомісії з економічних та фінансових справ Єлена Флорес, відповідаючи на питання, які наслідки матиме для України запропоноване нещодавно олігархом Ігорем Коломойським оголошення дефолту, повідомляє «Укрінформ».

Все, що було досягнуто у минулі роки, буде зруйновано вже наступного дня, — зазначає Флорес.

До того ж, вона наголошує, що наразі, попри необхідність в цьому році виплачувати чималі зобов’язання за боргами, економічних підстав для оголошення Україною дефолту немає, тобто, таке рішення буде політичним.

Це буде сприйматися навіть гірше, — наголошує єврочиновник.

Нагадаємо, в нещодавньому інтерв’ю виданню Financial Times Коломойський закликав президента України Володимира Зеленського наслідувати приклад Греції та Аргентини й оголосити дефолт за зовнішнім боргом.


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