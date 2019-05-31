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Олигарх Игорь Коломойский недавно предложил объявить в Украине дефолт, фото: «Рідна Хмельниччина»

Падение уровня жизни и высокая инфляция: в Еврокомиссии рассказали, к чему приведет искусственный дефолт в Украине

31 мая 2019, 17:23
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Провозглашение Украиной дефолта по внешним обязательствам будет очень высокую цену — ускоренное снижение стоимости активов, падение уровня жизни, высокую инфляцию и отсутствие инвестиций и доступа к внешним кредитным деньгам.

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Об этом в Брюсселе во время семинара, посвященного экономическому развитию Украины, заявила директор по международным экономическим отношениям и глобальному управлению Гендиректората Еврокомиссии по экономическим и финансовым делам Елена Флорес, отвечая на вопрос, какие последствия будет иметь для Украины предложенное недавно олигархом Игорем Коломойским объявление дефолта, сообщает «Укринформ».

Все, что было достигнуто в прошлые годы, будет разрушено уже на следующий день, — отмечает Флорес.

К тому же, она отмечает, что сейчас, несмотря на необходимость в этом году выплачивать немалые обязательства по долгам, экономических оснований для объявления Украины дефолта нет, то есть, такое решение будет политическим.

Это будет восприниматься даже хуже, — отмечает еврочиновник.

Напомним, в недавнем интервью изданию Financial Times Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского последовать примеру Греции и Аргентины и объявить дефолт по внешнему долгу.


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