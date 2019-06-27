СМИ: компания Huawei сотрудничала с армией КНР. Фото: BBC.com

https://racurs.ua/n123670-kompaniya-huawei-dlitelnoe-vremya-sotrudnichala-s-armiey-knr-bloomberg.html

Ракурс

Компания Huawei достаточно долгое время сотрудничала с военнослужащими Китайской Народной Республики.

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Инженеры «Хуавэй» и военные специалисты работали над рядом исследовательских проектов. В частности, исследования касались разработок технологий, позволяющих определять и классифицировать эмоции человека с видеороликов в интернете. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, эксперты компании совместно с сотрудниками китайского Оборонного научно-технического университета разрабатывали спутниковые системы сбора изображений планеты Земли и географических координат. Всего за последнее десятилетие Huawei и народно-освободительная армия Китая работали по меньшей мере над 10 исследовательскими проектами, касающимися искусственного интеллекта и радиосвязи.

В компании Huawei уже опровергли эту информацию.

Напомним, президент США Дональд Трамп внес компанию Huawei в торговый список с ограничением деятельности. Следовательно, китайский гигант больше не будет иметь доступ к сервисам корпорации Google. Сервис Google Play будет доступен только на уже существующих гаджетах от Huawei.

Впоследствии Huawei получила временную лицензию на работу в США, которая будет действовать 90 дней. Это право получила не только Huawei, но и 68 связанных с ней компаний.

Основатель компании Жень Чжэнфэй заявил, что из-за санкций США «Хуавэй» может потерять в ближайшие два года около 30 млрд долл.