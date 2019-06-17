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Ракурс
США против Huawei: компания может потерять 30 млрд долл. из-за санкций. Фото: Itc

США против Huawei: компания может потерять 30 млрд долл. из-за санкций

17 июн 2019, 15:52
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Китайский гигант Huawei может потерять в ближайшие два года около 30 млрд долл. из-за санкций США против компании.

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Возможные убытки Huawei Technologies опубликовал голова и основатель компании Жэнь Чженфей. По его словам, объемы производства в ближайшие годы будут значительно сокращены, а объемы продаж смартфонов уже резко упали. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В середине мая президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям использовать оборудование от фирм, представляющих угрозу стране. В черный список Трампа попал китайский гигант.

Компания подала жалобу в суд. В заявлении Huawei утверждает, что решение Трампа является неконституционным, а также отмечает, что компания не могла защититься в суде от обвинений.

Отметим, что из-за указа Трампа ряд американских компаний прекратил сотрудничество с Huawei, что ставило компанию без необходимых комплектующих. Тяжелейшим ударом для компании стал отказ от Google, который лишил гаджеты Huawei программного обеспечения на базе Android.

Как ранее сообщал «Ракурс», компания Facebook запретила устанавливать свои программы на гаджеты от Huawei.


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