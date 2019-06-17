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Ракурс
США проти Huawei: компанія може втратити 30 млрд дол. через санкції. Фото: Itc

США проти Huawei: компанія може втратити 30 млрд дол. через санкції

17 чер 2019, 15:52
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Китайський гігант Huawei може втратити у найближчі два роки близько 30 млрд дол. через санкції США проти компанії.

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Можливі збитки Huawei Technologies опублікував голова та засновник компанії Жень Чженфей. За його словами, обсяги виробництва найближчими роками будуть значно скорочені, а обсяги продажів смартфонів уже різко впали. Про це повідомляє DeutscheWelle.

Всередині травня президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє американським компаніям використовувати обладнання від фірм, що становлять загрозу країні. До чорного списку Трампа потрапив китайський гігант.

Компанія подала скаргу до суду. В заяві Huawei стверджує, що рішення Трампа є неконституційним, а також наголошує, що компанія не мала змоги захиститися в суді від обвинувачень.

Зазначимо, що через указ Трампа низка американських компаній припинила співпрацю з Huawei, що залишило компанію без необхідних комплектуючих. Найважчим ударом для компанії стала відмова від Google, яка залишила гаджети Huawei без програмного забезпечення на базі Android.

Як раніше повідомляв «Ракурс», компанія Facebook заборонила встановлювати свої програми на гаджети від Huawei.


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