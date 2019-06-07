Facebook заборонив встановлювати свої програми на смартфони Huawei. Фото: Комсомольска правда

https://racurs.ua/ua/n122909-facebook-zaboronyv-vstanovluvaty-svoyi-programy-na-smartfony-huawei.html

Ракурс

Компанія Huawei («Хуавей») більше не може встановлювати програми Facebook («Фейсбук») на свої смартфони. Користувачі Facebook, WhatsApp та Instagram, які вже використовують смартфони вказаної китайської фірми, зможуть і надалі користуватися програмами й отримувати оновлення, а новим покупцям смартфонів доступ до них буде закрито.

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Виробники смартфонів укладають контракти, аби встановлювати популярні додатки на свою продукцію. Але Facebook відмовилася продовжувати співпрацю з Huawei, що може значно послабити позиції китайської компанії на ринку, пише Reuters.

Американська компанія розірвала співпрацю з виробником смартфонів після того, як Міністерство торгівлі США внесло Huawei та 70 її філій у «чорний список», заборонивши використовувати їхнє 5G-обладнання. У Вашингтоні вважають, що компанія може передавати китайським спецслужбам доступ до всіх комунікацій у США, а це несе загрозу американській національній безпеці. Заборону «Хуавей» також підтримали Австралія та Нова Зеландія.

Про розрив співпраці з китайською компанією вже оголосили корпорації Google, Intel, Qualcomm, Xilinx та Broadcom. Також із нею припинила співпрацювати британська компанія ARM, яка розробляла мобільні чіпи для Huawei.

Наразі в Huawei є тимчасова ліцензія на роботу в США, яка діє 90 днів.