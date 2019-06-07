Facebook запретил устанавливать свои программы на смартфоны Huawei. Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/n122909-facebook-zapretil-ustanavlivat-svoi-programmy-na-smartfony-huawei.html

Ракурс

Компания Huawei («Хуавей») больше не может устанавливать программы Facebook («Фейсбук») на свои смартфоны. Пользователи Facebook, WhatsApp и Instagram, которые уже используют смартфоны указанной китайской фирмы, смогут и дальше пользоваться программами и получать обновления, а новым покупателям смартфонов доступ к ним будет закрыт.

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Производители смартфонов заключают контракты, чтобы устанавливать популярные приложения на свою продукцию. Но Facebook оказалась продолжать сотрудничество с Huawei, что может значительно ослабить позиции китайской компании на рынке, пишет Reuters.

Американская компания разорвала отношения с производителем смартфоном после того, как Министерство торговли США добавило Huawei и ее 70 филиалов в «черный список», запретив использовать их 5G-оборудование. В Вашингтоне считают, что эта компания может передавать китайским спецслужбам доступ ко всем коммуникациям в США, что несет угрозу американской национальной безопасности. Запрет «Хуавей» также поддержали Австралия и Новая Зеландия.

О разрыве сотрудничества с китайской компанией уже объявили корпорации Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Также с ней прекратила сотрудничать британская компания ARM, которая разработала мобильные чипы для Huawei.

Сейчас у Huawei есть временная лицензия на работу в США, которая действует 90 дней.