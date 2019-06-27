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Убийство Гандзюк: Кива ответит за клевету на погибшую, фото — Фейсбук В.Гандзюк

Кива проиграл суд отцу Гандзюк (ДОКУМЕНТ)

27 июн 2019, 10:25
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Суд удовлетворил иск отца Екатерины Гандзюк к Илье Киве и телеканалу «Еспресо.TV».

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В среду, 26 июня 2019 года, Соломенский районный суд Киева признал недостоверной информацию, распространенную Кивой 2 октября 2018 года на телеканале. В заочном решении суда указано, что Кива в эфире заявил: «Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета».

Фемида обязала Киву в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу опровергнуть недостоверную информацию, а также взыскать с Кивы в пользу Виктора Гандзюк судебный сбор (1,4 тыс. Грн.).

В том же эфире Кива говорит дословно: «Я отвечаю за каждое сказанное свое слово». Собственно пришло время ответить, — прокомментировал решение суда адвокат отца Екатерины Гандзюк Маси Найем.

Напомним, что в июне во время предвыборной кампании в Одессе развесили билборды с символикой партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», изображениями ее членов Ильи Кивы и Вадима Рабиновича, а также скандальными цитатами из прежних заявлений Кивы.

Источник: Ракурс


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Кива проиграл суд отцу Гандзюк (ДОКУМЕНТ)

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