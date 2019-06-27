На Полтавщине разбился дельтаплан. Фото: Twitter

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Ракурс

Упал мотодельтаплан 27 июня в Полтавской области.

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Информацию о падении летательного аппарата спасателям передали сегодня в 6.04 утра. Дельтаплан разбился на окраине города Кобеляки над полем вблизи села Подгора. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Полтавской области.

Спасатели, прибывшие на место происшествия установили, что возгорание аппарата в результате падения не произошло. Жертвами аварии стали два человека.

В полиции Полтавской области пока не комментировали произошедшее.

Как известно, дельтаплан — это легкий, но тяжелее воздуха безмоторный бесхвостый летательный аппарат. Он имеет недвижимое стреловидное крыло, а управляется смещением центра масс за счет перемещения пилота относительно точки подвески.

Напомним, 29 мая в Радивиловском районе Ровенской области упал военный вертолет Ми-8. Военнослужащие, которые находились на борту вертолета, погибли. Предварительными причинами инцидента считают техническую неисправность или ошибку экипажа.