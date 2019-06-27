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На Полтавщині розбився дельтаплан. Фото: Twitter

На Полтавщині розбився мотодельтаплан, є жертви (ФОТО)

27 чер 2019, 10:01
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Упав мотодельтаплан 27 червня в Полтавській області.

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Інформацію про падіння літального апарату рятувальникам передали сьогодні о 6.04 ранку. Дельтаплан розбився на околиці міста Кобеляки над полем поблизу села Підгора. Про це повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Полтавській області.

Рятувальники, які прибули на місце події встановили, що займання апарату внаслідок падіння не відбулося. Жертвами аварії стали дві особи.

У поліції Полтавської області поки не коментували подію.

Як відомо, дельтаплан — це легкий, але важчий за повітря безмоторний безхвостий літальний апарат. Він має нерухоме стрілоподібне крило, а керується зміщенням центру мас за рахунок переміщення пілота щодо точки підвіски.

Падіння дельтаплану. Фото: ДСНС

Падіння дельтаплану. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 29 травня у Радивилівському районі Рівненської області впав військовий вертоліт Мі-8. Військовослужбовці, котрі перебували на борту вертольота, загинули. Попередніми причинами інциденту вважають технічну несправність або помилку екіпажу.

Джерело: Ракурс


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