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Ракурс
Невідомі побили кандидата в депутати. Фото: 112 Україна

На Сумщині невідомі жорстоко побили екс-мера Конотопа, поліція розслідує замах на вбивство (ФОТО, ВІДЕО)

27 чер 2019, 09:29
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Побили екс-мера Конотопа Артема Семеніхіна в Сумській області.

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Напад на колишнього посадовця стався вночі, 27 червня. Чоловік повертався додому, на нього напали невідомі та побили. Потерпілого доставили до лікарні в реанімаційне відділення. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Сумській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці кваліфікували подію як «замах на вбивство» та відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Деталі події пообіцяли надати згодом.

У поліція наголосили, що Артем Семеніхін є кандидатом в народні депутати України по 160 одномандатному виборчому округу. Балотується в Раду як самовисуванець.

Фото закривавленого Семеніхіна в лікарні опублікувала на власній сторінці у Facebook депутат Сумської обласної ради Олена Сердюк. Вона заявила, що підозрює у нападі на Семеніхіна народного депутата України Ігоря Молотка.

Побили екс-мера Конотопа. Фото: Олена Сердюк у Facebook

Як відомо, Ігор Семеніхін був причетний до низки скандалів та виступав проти проросійських сил в Україні. Також він закликав не купувати продукцію корпорації «Рошен» та критикував владу часів Петра Порошенка.

Нагадаємо, 20 червня у Черкасах помер журналіст Вадим Комаров. На нього напали у центрі міста 4 травня і з того часу він перебував у стані коми.

Джерело: Ракурс


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