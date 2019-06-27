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Ракурс
Військові РФ вилетіли в Москву. Фото: Анатолій Крамаренко

Російські військові фахівці покинули Венесуелу

27 чер 2019, 08:55
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Військові Російської Федерації, які навчали венесуельців роботі з військовою технікою, вилетіли в Москву.

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Військовослужбовці ЗС РФ вилетіли з Каракаса 26 червня на літаку «Іл-62». Про це повідомило посольство Російської Федерації у Венесуелі.

У посольстві наголосили, що Москва поставила Каракасу складне обладнання, яке начебто вимагає обслуговування фахівців. Російська сторона відзначила, що фахівці «перебували у Венесуелі останні три місяці, надаючи технічну допомогу, надану Росією за контрактами у військово-технічній сфері».

Мова не йде про російську військову присутність, а лише про виконання робочих контрактів, що не містить елементів дестабілізації обстановки, — зазначили в дипломатичному відомстві.

Нагадаємо, 24 березня до Венесуели перекинули російські сили спеціального призначення, серед яких були фахівці з кібербезпеки. До Каракасу прибули близько сотні російських військовослужбовців, які привезли з собою близько 35 тон вантажу. Влада країни заявила, що перекидання сил сталося в рамках військової співпраці двох союзників.

Президент США Дональд Трамп вимагав, щоб Москва вивела своїх військових з Венесуели. У разі відмови Вашингтон пригрозив втрутитися в ситуацію.

Джерело: Ракурс


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