Авіакатастрофа в Бурятії. Фото: Maxim у Twitter

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Авіакатастрофа в Російській Федерації сталася 27 червня в місті Нижньоангарськ (Республіка Бурятія).

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Літак авіакомпанії «Ангара» сьогодні вранці вилетів із Нижньоангарська в Улан-Уде, але під час польоту у нього відмовив один із двигунів. Екіпаж прийняв рішення повернутися в аеропорт. Заходячи на посадку, літак зіткнувся з очисними спорудами і загорівся. Про це Про це повідомив прес-секретаря глави республіки Бурятія Олексій Фішев на власній сторінці в Facebook.

Як повідомляє ТАСС, внаслідок надзвичайної події загинули двоє осіб — командир екіпажу та бортмеханік. Ще 22 особи постраждали. Наразі на місці події працюють медики, слідчі, рятувальні служби. В адміністрації міста створено оперативний штаб.

Після інциденту в Бурятії Слідчий комітет Росії порушили кримінальну справу за ст. 263 (порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного, повітряного, морського і внутрішнього водного транспорту і метрополітену) КК РФ.

Нагадаємо, 24 червня сталася авіакатастрофа за участю винищувачів Eurofighters Військово-повітряних сил Німеччини. Бойові літаки зіткнулися на півночі країни — над областю Мекленбург-Передня Померанія.