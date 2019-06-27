Авиакатастрофа в Бурятии. Фото: Maxim в Twitter

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Авиакатастрофа в Российской Федерации произошла 27 июня в городе Нижнеангарск (Республика Бурятия).

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Самолет авиакомпании «Ангара» сегодня утром вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ, но во время полета у него отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Заходя на посадку, самолет столкнулся с очистными сооружениями и загорелся. Об этом об этом сообщил пресс-секретаря главы Республики Бурятия Алексей Фишев на собственной странице в Facebook.

Как сообщает ТАСС, в результате ЧП погибли два человека — командир экипажа и бортмеханик. Еще 22 человека пострадали. Сейчас на месте происшествия работают медики, следователи, спасательные службы. В администрации города создан оперативный штаб.

После инцидента в Бурятии Следственный комитет России возбудили уголовное дело по ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена) УК РФ.

Напомним, 24 июня произошла авиакатастрофа с участием истребителей Eurofighters Военно-воздушных сил Германии. Боевые самолеты столкнулись на севере страны — над областью Мекленбург-Передняя Померания.