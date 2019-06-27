В России самолет Ан-24 после приземления въехал в дом, есть погибшие и пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n123664-v-rossii-samolet-an-24-posle-prizemleniya-vehal-v-dom-est-pogibshie-i-postradavshie-foto-video.htmlРакурс
Авиакатастрофа в Российской Федерации произошла 27 июня в городе Нижнеангарск (Республика Бурятия).
Самолет авиакомпании «Ангара» сегодня утром вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ, но во время полета у него отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Заходя на посадку, самолет столкнулся с очистными сооружениями и загорелся. Об этом об этом сообщил пресс-секретаря главы Республики Бурятия Алексей Фишев на собственной странице в Facebook.
Как сообщает ТАСС, в результате ЧП погибли два человека — командир экипажа и бортмеханик. Еще 22 человека пострадали. Сейчас на месте происшествия работают медики, следователи, спасательные службы. В администрации города создан оперативный штаб.
После инцидента в Бурятии Следственный комитет России возбудили уголовное дело по ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена) УК РФ.
Напомним, 24 июня произошла авиакатастрофа с участием истребителей Eurofighters Военно-воздушных сил Германии. Боевые самолеты столкнулись на севере страны — над областью Мекленбург-Передняя Померания.