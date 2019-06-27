Военные РФ вылетели в Москву. Фото: Анатолий Крамаренко

https://racurs.ua/n123665-rossiyskie-voennye-specialisty-pokinuli-venesuelu.html

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Военные Российской Федерации, обучавшие венесуэльцев работе с военной техникой, вылетели в Москву.

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Военнослужащие ВС РФ вылетели из Каракаса 26 июня на самолете «Ил-62». Об этом сообщило посольство Российской Федерации в Венесуэле.

В посольстве подчеркнули, что Москва поставила Каракасу сложное оборудование, которое якобы требует обслуживания специалистов. Российская сторона отметила, что «специалисты находились в Венесуэле последние три месяца, оказывая техническую помощь, оказанную Россией по контрактам в военно-технической сфере».

Речь не идет о российском военном присутствии, а только о выполнении рабочих контрактов, что не содержит элементов дестабилизации обстановки, — отметили в дипломатическом ведомстве.

Напомним, 24 марта в Венесуэлу перебросили российские силы специального назначения, среди которых были специалисты по кибербезопасности. В Каракас прибыли около сотни российских военнослужащих, которые привезли с собой около 35 тонн груза. Власти страны заявили, что переброска сил произошла в рамках военного сотрудничества двух союзников.

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Москва вывела своих военных из Венесуэлы. В случае отказа Вашингтон пригрозил вмешаться в ситуацию.