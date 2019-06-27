Неизвестные избили кандидата в депутаты. Фото: 112 Украина

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Ракурс

Избили экс-мэра Конотопа Артема Семенихина в Сумской области.

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Нападение на бывшего чиновника произошло ночью, 27 июня. Мужчина возвращался домой, на него напали неизвестные и избили. Пострадавшего доставили в больницу в реанимационное отделение. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители квалифицировали произошедшее как «покушение на убийство» и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Детали происшествия пообещали предоставить позже.

В полиция заявили, что Артем Семенихин является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу. Баллотируется в Раду как самовыдвиженец.

Фото окровавленного Семенихина в больнице опубликовала на собственной странице в Facebook депутат Сумского областного совета Елена Сердюк. Она заявила, что подозревает в нападении на Семенихина народного депутата Украины Игоря Молотка.

Как известно, Игорь Семенихин был причастен к ряду скандалов и выступал против пророссийских сил в Украине. Также он призвал не покупать продукцию корпорации «Рошен» и критиковал власти времен Петра Порошенко.

Напомним, 20 июня в Черкассах умер журналист Вадим Комаров. На него напали в центре города 4 мая и с тех пор он находился в состоянии комы.