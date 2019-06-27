Убивство Гандзюк: Кива відповість за наклеп на загиблу, фото — Фейсбук В.Гандзюк

https://racurs.ua/ua/n123668-kyva-prograv-sud-batku-gandzuk-dokument.html

Ракурс

Суд задовольнив позов батька Катерини Гандзюк до Іллі Киви та телеканалу «Еспресо.TV».

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У середу, 26 червня 2019 року, Солом’янський районний суд Києва визнав недостовірною інформацію, поширену Кивою 2 жовтня 2018 року на телеканалі.

У заочному рішенні суду вказано, що Кива в ефірі заявив: «Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета».

Феміда зобов‘язала Киву впродовж 10 днів з дня набрання рішенням законної сили спростувати недостовірну інформацію, а також стягнути з Киви на користь Віктора Гандзюк судовий збір (1,4 тис. грн.).

В тому ж самому ефірі Кива каже дослівно: «Я отвечаю за каждое сказанное свое слово». Власне настав час, — прокоментував рішення суду адвокат батька Катерини Гандзюк Масі Найєм.

Нагадаємо, що у червні під час передвиборчої кампанії в Одесі розвісили білборди із символікою «Опозиційної платформи — За життя», зображеннями її членів Іллі Киви і Вадима Рабиновича, а також скандальними цитатами із колишніх заяв Киви.