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ЗМІ: компанія Huawei співпрацювала з армією КНР. Фото: BBC.com

Компанія Huawei тривалий час співпрацювала з армією КНР — Bloomberg

27 чер 2019, 10:36
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Компанія Huawei досить довгий час співпрацювала із військовослужбовцями Китайської Народної Республіки.

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Інженери «Хуавей» та військові фахівці працювали над низкою дослідницьких проектів. Зокрема, дослідження стосувалися розробок технологій, що дозволяють визначати та класифікувати емоції людини з відеороликів в інтернеті. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, експерти компанії спільно з співробітниками китайського Оборонного науково-технічного університету розробляли супутникові системи збору зображень планети Землі та географічних координат. Загалом за останнє десятиліття Huawei та Народно-визвольна армія Китаю працювали щонайменше над 10 дослідницькими проектами, що стосуються штучного інтелекту та радіозв’язку.

В компанії Huawei вже спростували цю інформацію.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вніс компанію Huawei в торговий список з обмеженням діяльності. Відтак, китайський гігант більше не буде мати доступ до сервісів корпорації Google. Сервіс Google Play буде доступний тільки на вже існуючих гаджетах від Huawei. Згодом Huawei отримала тимчасову ліцензію на роботу в США, яка діятиме 90 днів. Це право отримала не лише Huawei, але й 68 пов’язаних з нею компаній.

Засновник компанії Жень Чженфей заявив, що через санкції США «Хуавей» може втратити у найближчі два роки близько 30 млрд дол.

Джерело: Ракурс


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