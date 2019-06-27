Кабмин отстранил от должности председателя Госрезерва. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n123676-kabmin-otstranil-ot-doljnosti-predsedatelya-gosrezerva.html

Ракурс

Председатель Государственного агентства резерва Вадим Мосийчук отстранен от исполнения своих полномочий на период проведения дисциплинарного производства. Такое решение было принято вчера на заседании Кабинета министров Украины.

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Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило факты недостоверного декларирования председателем Госрезерва. В частности, речь идет об отсутствии в его декларации информации о финансовых обязательствах перед банком по договору ипотеки.

В свою очередь в пресс-службе Госрезерва сегодня сообщили, что это уже третья попытка отстранить Мосийчука от должности, которую он занимает в течении почти четырех лет.

Сам Мосийчук заявляет, что перед заседанием правительства ему не предоставили возможности объяснить ситуацию. Также, по его словам, отсутствовала реакция премьер-министра на письмо и просьбу вмешаться.

Мосийчук планирует обратиться в суд. Он также заявил, что за четыре года его работы в Госрезерве неоднократно происходили проверки и обыски, а также осуществлялось давление на него лично и его семью.

Напомним, что в сентябре 2018 года прокуратура требовала увольнения главы Госрезерва и назначения ему ночного домашнего ареста с ношением электронного браслета контроля.