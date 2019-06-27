Мэр Василькова отстранен от должности из-за подкупа избирателей. Фото: mu.in.ua

https://racurs.ua/n123678-mer-vasilkova-otstranen-ot-doljnosti-iz-za-podkupa-izbirateley.html

Ракурс

Владимир Сабадаш, мэр Василькова, отстранен от должности по решению Печерского райсуда Киева.

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Сабадаша заподозрили в подкупе избирателей во время президентских выборов 2019 года, сообщает сегодня пресс-служба Национальной полиции.

В апреле этого года полиция начала уголовное производство по факту подкупа избирателей. Как выяснилось, в рамках городской бюджетной программы «Забота», которая проводилась в интересах одного из кандидатов в президенты, людям раздавали по 1 тыс. грн.

Замначальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цурикидзе подчеркнул, что предпринятая мера в виде снятия с должности мэра Василькова станет на будущих выборах предостережением от нарушения закона для всех остальных граждан.

Также суд запретил Сабадашу покидать пределы Василькова, обязал его уведомлять правоохранителей о смене места жительства и воздержаться от общения со свидетелями по делу.

Напомним, 19 апреля Генеральная прокуратура сообщила мэру Василькова о подозрении в растрате госсредств с целью подкупа избирателей. В ходе следствия правоохранительными органами были выявлены доказательства растраты бюджетных средств, а также сокрытия документов.