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Ракурс
Мэр Василькова отстранен от должности из-за подкупа избирателей. Фото: mu.in.ua

Мэр Василькова отстранен от должности из-за подкупа избирателей

27 июн 2019, 12:29
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Владимир Сабадаш, мэр Василькова, отстранен от должности по решению Печерского райсуда Киева.

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Сабадаша заподозрили в подкупе избирателей во время президентских выборов 2019 года, сообщает сегодня пресс-служба Национальной полиции.

В апреле этого года полиция начала уголовное производство по факту подкупа избирателей. Как выяснилось, в рамках городской бюджетной программы «Забота», которая проводилась в интересах одного из кандидатов в президенты, людям раздавали по 1 тыс. грн.

Замначальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цурикидзе подчеркнул, что предпринятая мера в виде снятия с должности мэра Василькова станет на будущих выборах предостережением от нарушения закона для всех остальных граждан.

Также суд запретил Сабадашу покидать пределы Василькова, обязал его уведомлять правоохранителей о смене места жительства и воздержаться от общения со свидетелями по делу.

Напомним, 19 апреля Генеральная прокуратура сообщила мэру Василькова о подозрении в растрате госсредств с целью подкупа избирателей. В ходе следствия правоохранительными органами были выявлены доказательства растраты бюджетных средств, а также сокрытия документов.

Источник: Ракурс


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