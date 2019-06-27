«Голос» отозвал кандидата в нардепы. Фото: Голос Змин

https://racurs.ua/n123677-vneocherednye-vybory-partiya-golos-otozvala-esche-odnogo-pretendenta-v-deputaty-rady.html

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Партия «Голос», которая принимает участие во внеочередных парламентских выборах, отозвала кандидата в народные депутаты в одномандатном округе № 121 Львовской области Дмитрия Огньова.

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Номинационный комитет принял такое решение после того, как к партии обратился ряд журналистов-расследователей и активистов. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба «Голоса».

Результаты внутреннего расследования и действия Дмитрия Огньова дали основания утверждать, что кандидат склонен ставить личный интерес выше результата командной работы. Это прямо противоречит одному из девяти критериев, которые партия выдвигает своим кандидатам-мажоритарщикам, — отметили в пресс-службе партии.

Ранее журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» и «Украинского радио» разоблачили его связь с народным депутатом от «Блока Петра Порошенко» Глебом Загорием. Этот политик является совладельцем фармацевтической компании «Дарница» и регулярно фигурирует в журналистских расследованиях.

Расследователи установили, что Огнев зарегистрирован в одной квартире с Загорием. Оказалось, что жена Дмитрия Огнева — Наталья — является сестрой Загория. Женщина тоже имеет долю в бизнесе Загориев и является совладельцем контрольного пакета акций предприятия «Дарница». Антикоррупционеры выявили законодательные попытки депутата Загория помешать введению в Украине системы закупок лекарств через международные организации. Соответствующий законопроект мог бы позволить избежать хищения средств на тендерах.

Напомним, 12 июня основана Святославом Вакарчуком партия «Голос» исключила двух претендентов на депутатские мандаты. Их вычеркнули из перечня кандидатов в одномандатных округах из-за несоответствия критериям.