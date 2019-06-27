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Ураган в Киеве: упали деревья, сорвало крыши, город стоит в пробках, фото — Ракурс

Ураган в Киеве: упали деревья, сорвало крыши, город стоит в пробках (ФОТО, ВИДЕО)

27 июн 2019, 12:56
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На Киев в полдень 27 июня налетел ураган. В результате стихии падают деревья, срываются крыши, на дорогах образовались пробки.

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В столице продолжается ливень, а синоптики прогнозируют, что гроза может бушевать до конца дня. В районе Виноградарь из здания ветер сорвал крышу. Момент чрезвычайного происшествия удалось снять на смартфон киевлянам, которые наблюдали за ураганом в столице.

Непогода вызвала пробки на дорогах вследствие поваленных на проезжую часть деревьев. Пользователи Фейсбук сообщают о значительной пробке от конечной остановки скоростного трамвая до обойного рынка на Окружной дороге (в сторону Академгородка). Дерево, упавшее на дорогу, ограничило проезд транспорта.

Ураган в Киеве: попадали деревья, сорвало крыши, город стоит в пробках, фото — РБК

Порывы ветра и шквалы 25−28 м/с (II уровень опасности), град — таков прогноз Гидрометцентра, обнародован на сайте КГГА.

Синоптик Наталья Диденко в Фейсбук сообщала, что в Украину из Прибалтики идет циклон Otto, который принесет с собой дожди и грозы.

Ураган в Киеве: попадали деревья, сорвало крыши, город стоит в пробках, фото — РБК

Источник: Ракурс


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