Выборы-2019: певец Бобул идет в Раду, фото — Фейсбук партии "Патриот"

https://racurs.ua/n123682-pevec-bobul-idet-v-radu.html

Ракурс

Певец Иво Бобул решился пойти в политику. Он баллотируется в Раду по списку партии «Патриот». Данные сайта Центральной избирательной комиссии свидетельствуют, что 66-летний певец — пятый номер партийного списка.

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Кроме того, «Патриот» выставляет 38 кандидатов в одномандатных округах. Список во многомандатном округе возглавляет бывший первый заместитель Генерального прокурора Украины Николай Голомша.

Как свидетельствуют данные всех соцопросов, партия «Патриот» не имеет шансов преодолеть 5%-й барьер, чтобы попасть в Раду.

Напомним, что накануне президентских выборов 2019 года Бобул ошеломил украинцев заявлением о намерении баллотироваться на высший пост в государстве. Впоследствии певец сообщил, что пошутил.

Пример Бобула — не единственный среди непрофессиональных политиков, которые решили попробовать свои силы на досрочных выборах в Раду. Ранее «Ракурс» сообщал, что руководителя юмористической студии «Мамахохотала» 29-летнего Романа Грищука выдвинули в депутаты в 222 округе (Киев). Во Львове за депутатский мандат соревнуется от «Слуги народа» футболист ФК «Карпаты» и бывший игрок национальной сборной Артем Федецкий.

Партию «Голос», которая имеет шансы пройти в парламент, возглавляет певец Святослав Вакарчук. О создании собственной партии заявила весной и певица Оля Полякова.