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Выборы в Раду в Украине. Фото: Zaxid.net

«Слуга народа» обнародовала списки мажоритарщиков: на выборы в Раду идут легенда футбола и известный юморист

21 июн 2019, 19:34
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Партия «Слуга народа» обнародовала список своих кандидатов в депутаты Верховной Рады по мажоритарным округам.

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Кандидатов в парламентарии представили по областям. Имена и фамилии политиков опубликовали на странице «Слуга народа» в Facebook. С полным списком мажоритарщиков можно ознакомиться здесь.

Относительно кандидатов, то одним из них — руководитель юмористической студии «Мамахохотала», 29-летний Роман Грищук. Комика выдвинули в депутаты в 222 округе — Соломенский район Киева. Сам кандидат на своей странице в «Фейсбук» отметил, что в случае победы на выборах в ВРУ будет поддерживать европейский курс Украины, приложит усилия к развитию электронной демократии.

Планирую сосредоточиться на проблемах образования, экологии и молодежной политики. О своих конкретных планах и программе расскажу отдельным постом, — написал он.

Во Львовской области за депутатский мандат поборется легендарный украинский футболист. В округе № 118 от «Слуги народа» выдвигается защитник ФК «Карпаты» и бывший игрок Национальной сборной Артем Федецкий.

Напомним, в Комитете избирателей Украины заявили, что их представители фиксируют массовое регистрирование в одномандатных округах кандидатов-клонов «Слуги народа». Установлено, что самовыдвиженцы в основных сведениях о себе указывают, что они являются представителями общественных организаций, благотворительных фондов или частных предприятий со схожим названием.

Источник: Ракурс


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