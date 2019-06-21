Выборы в Раду в Украине. Фото: Zaxid.net

https://racurs.ua/n123459-sluga-naroda-obnarodovala-spiski-majoritarschikov-na-vybory-v-radu-idut-legenda-futbola.html

Ракурс

Партия «Слуга народа» обнародовала список своих кандидатов в депутаты Верховной Рады по мажоритарным округам.

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Кандидатов в парламентарии представили по областям. Имена и фамилии политиков опубликовали на странице «Слуга народа» в Facebook. С полным списком мажоритарщиков можно ознакомиться здесь.

Относительно кандидатов, то одним из них — руководитель юмористической студии «Мамахохотала», 29-летний Роман Грищук. Комика выдвинули в депутаты в 222 округе — Соломенский район Киева. Сам кандидат на своей странице в «Фейсбук» отметил, что в случае победы на выборах в ВРУ будет поддерживать европейский курс Украины, приложит усилия к развитию электронной демократии.

Планирую сосредоточиться на проблемах образования, экологии и молодежной политики. О своих конкретных планах и программе расскажу отдельным постом, — написал он.

Во Львовской области за депутатский мандат поборется легендарный украинский футболист. В округе № 118 от «Слуги народа» выдвигается защитник ФК «Карпаты» и бывший игрок Национальной сборной Артем Федецкий.

Напомним, в Комитете избирателей Украины заявили, что их представители фиксируют массовое регистрирование в одномандатных округах кандидатов-клонов «Слуги народа». Установлено, что самовыдвиженцы в основных сведениях о себе указывают, что они являются представителями общественных организаций, благотворительных фондов или частных предприятий со схожим названием.