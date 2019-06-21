Вибори до Ради в Україні. Фото: Zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n123459-sluga-narodu-opryludnyla-spysky-majorytarnykiv-na-vybory-v-radu-ydut-legenda-futbolu-ta-vidomyy.html

Ракурс

Партія «Слуга народу» оприлюднила список своїх кандидатів у депутати Верховної Ради на мажоритарних округах.

Loading...

Кандидатів у парламентарі представили по областях. Імена та прізвища політиків опублікували на сторінці «Слуга народу» у Facebook. З повним списком мажоритарників можна ознайомитися тут.

Щодо кандидатів, то одним із них — керівник гумористичної студії «Мамахохотала» 29-річний Роман Грищук. Коміка висунули в депутати у 222 окрузі — Солом’янський район Києва. Сам кандидат на власній сторінці у «Фейсбук» відзначив, що в разі перемоги на виборах до ВРУ підтримуватиме європейський курс України, докладе зусиль до розвитку електронної демократії.

Планую зосередитися на проблемах освіти, екології та молодіжної політики. Про свої конкретні плани і програму розповім окремим постом, — написав він.

У Львівській області за депутатський мандат змагатиметься легендарний український футболіст. В окрузі № 118 від «Слуги народу» висувається захисник ФК «Карпати» та колишній гравець Національної збірної Артем Федецький.

Нагадаємо, у Комітеті виборців України заявили, що їхні представники фіксують масове реєстрування в одномандатних округах кандидатів-клонів «Слуги народу». Встановлено, що самовисуванці в основних відомостях про себе вказують, що вони є представниками громадських організацій, благодійних фондів чи приватних підприємств зі схожою назвою.