Оголосили конкурс на посаду судді КСУ. Фото: ИА Regnum

https://racurs.ua/ua/n123458-rada-suddiv-ukrayiny-ogolosyla-pro-pochatok-konkursu-na-posadu-suddi-ksu.html

Ракурс

Конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України оголосила Рада суддів України.

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Сьогодні Рада ухвалила рішення № 28, яким оголошується початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді КСУ та початок прийняття заяв (з доданими до них документами) осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного суду. Заяви можна подавати з 24 червня по 23 липня включно. Про це 21 червня повідомляє «Судова влада України».

Учасникам конкурсу необхідно надіслати заяву та документи, визначені ч. 4 ст. 12 закону України «Про Конституційний суд України», на електронну адресу davidenko@court.gov.ua. Також документи можна передати особисто або поштою. В останньому випадку лист потрібно надсилати на адресу: 01601, місто Київ, вул. Липська, 18/5, кб. 23.

У Раді суддів попередили, що не розглядатимуться заяви, які будуть подані після 23 липня.

Нагадаємо, заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що команда нового президента України Володимира Зеленського наполягає на необхідності перегляду результатів судової реформи, котра здійснювалася під контролем адміністрації п’ятого президента України Петра Порошенка.