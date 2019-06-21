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Ракурс
Объявили конкурс на должность судьи КСУ. Фото: ИА Regnum

Совет судей Украины объявил о начале конкурса на должность судьи КСУ

21 июн 2019, 18:59
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Конкурс для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины объявил Совет судей Украины.

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Сегодня Совет принял решение № 28, которым объявляется начало конкурса для отбора кандидатур на должность судьи КСУ и начало принятия заявлений (с прилагаемыми к ним документами) лиц, которые изъявили намерение занять должность судьи Конституционного суда. Заявления можно подавать с 24 июня по 23 июля включительно. Об этом 21 июня сообщает «Судебная власть Украины».

Участникам конкурса необходимо направить заявление и документы, определенные ч. 4 ст.12 закона Украины «О Конституционном суде Украины», на электронный адрес davidenko@court.gov.ua. Также документы можно передать лично или по почте. В последнем случае письмо нужно присылать по адресу: 01601, город Киев, ул. Липская, 18/5, кб. 23.

В Совете судей предупредили, что не будут рассматриваться заявления, которые будут поданы после 23 июля.

Напомним, заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что команда нового президента Украины Владимира Зеленского настаивает на необходимости пересмотра результатов судебной реформы, которая осуществлялась под контролем администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.

Источник: Ракурс


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