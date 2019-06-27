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Боевики передадут Украине четырех пленных. Фото: Валентин Огиенко

Боевики ЛДНР передадут Украине четырех пленных: названы имена

27 июн 2019, 14:16
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Боевики Донбасса передадут Украине четырех пленных, которые длительное время удерживались на оккупированной территории.

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Украинской стороне четырех человек передадут 28 июня. Трое из пленных — военнослужащие. Договоренность о передаче пленных была достигнута сегодня в Минске. Переговоры с главарями ЛНР и ДНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником вел председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом 27 июня сообщает «112 Украина».

Домой вернется военнослужащий Дмитрий Великий, которого пленили 11 сентября 2016 года. Оккупанты приговорили его якобы за терроризм к 15 годам лишения свободы.

Также Киеву передадут Иакова Веремейчика, которого боевики взяли в плен 25 мая 2018 года. Против него террористы завели несколько так называемых уголовных дел. Третий военнослужащий — Максим Горяинов, старшина 53 ОМБР. Он попал в плен к сепаратистам 25 мая 2019 года, его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Освободят из плена и Эдуарда Михеева, который находился на оккупированной территории с 16 октября 2017 года. Его осудили якобы за государственную измену, назначили 12 лет лишения свободы.

Напомним, власти РФ предложили Киеву закрытый формат переговоров по обмену заключенными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от Киева и Москвы необходима «двусторонняя работа, которая не может быть открытой и публичной».


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