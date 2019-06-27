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Штучний інтелект з часом зможе замінити людей в упаковуванні предметів

Штучний інтелект навчили ефективно упаковувати речі (ВІДЕО)

27 чер 2019, 20:33
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Американські вчені навчили штучний інтелект, який керує роботизованою рукою, щільно упаковувати речі в коробки. В перспективі така технологія дозволить компаніям заощаджувати час та гроші.

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Про це йдеться в нещодавньому дослідженні учених з Ратґерського університету (Нью-Йорк), повідомляє видання EurekAlert.

Ми можемо досягти недорогих автоматизованих рішень, які легко розгортаються. Ключовим моментом є мінімальний, але ефективний вибір обладнання і зосередження на надійних алгоритмах і програмному забезпеченні, — зазначає один із дослідників доцент кафедри комп’ютерної техніки Костас Бекріс.

Щільне запаковування речей, що вибираються з неорганізованої стопки, залишається в основному ручним завданням, навіть якщо ця робота є критично важливою у роботі компанії. Тому автоматизація таких завдань є важливим кроком для підвищення конкурентоспроможності і дозволяє людям зосередитися на менш грубій та трудомісткій роботі.

Дослідження американських вчених було зосереджене на щільному розміщенні предметів з контейнера в невеликій коробці для транспортування. Це більш складне завдання для робота, ніж просто взяти об'єкт і скинути його в коробку.

Дослідники розробили програмне забезпечення та алгоритми роботи роботів. Вони використовували візуальні дані і просту присоску, яка одночасно може використовуватися як палець для штовхання об'єктів. У результаті система може перекидати об'єкти, щоб отримати бажану поверхню для їх захоплення.

Крім того, вона використовує дані датчиків, щоб тягнути об'єкти до цільової області і об'єднувати їх. Під час цих операцій здійснюється моніторинг у реальному часі для виявлення та уникнення можливих збоїв.

Нагадаємо, У Китаї нещодавно для боротьби з тероризмом залучили робота, схожого на героя мультфільму «Воллі».


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