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Павло Клімкін, фото: Head Topics

Я не вважаю за можливе більше допомагати Зеленському — Клімкін

27 чер 2019, 19:56
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Міністр закордонних справ Павло Клімкін відреагував на критику дій його відомства, котра пролунала під час сьогоднішнього брифінгу президента України Володимира Зеленського.

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У коментарі виданню «Українська правда» Клімкін зазначив, що його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту щодо полонених українських моряків.

Ця нота була в рамках нашого спілкування і нашої судової справи по міжнародному трибуналу, — наголосив Клімкін.

Міністр додав, що нота українського МЗС фіксує міжнародно-правову позицію України й вимагає від Росії виконати рішення міжнародного трибуналу щодо звільнення полонених моряків.

Клімкін також зауважив, що бачить тактичні, і стратегічні розбіжності з президентом щодо питань протидії російській агресії.

Тому в цих умовах я не вважаю за можливе більше допомагати, — наголосив Клімкін.

Водночас міністр висловив готовність обговорити цю ситуацію з президентом, «якщо він захоче».

Нагадаємо, Зеленський під час сьогоднішнього брифінгу на підвищених тонах висловив своє обурення Клімкіну. Президент заявив, що дізнається інформацію про міжнародні кроки України з інтернету.


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